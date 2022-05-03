Россиянам объяснили, как защитить квартиру от взлома на время отпуска

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Начальник отделения восьмого отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве Александр Кузин назвал способы, как воры могут определить дома хозяева или нет. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт пояснил, что самый явный признак отсутствия владельцев квартиры – это переполненный почтовый ящик, а также рекламные флаеры на двери. Он рекомендовал попросить родственников или соседей убирать всю корреспонденцию в случае отъезда.

Кроме того, по словам Кузина, воров часто привлекают несколько кондиционеров, которые видны с улицы. Также злоумышленники обращают внимание на спутниковые антенны на фасаде здания, входные двери и окна из дорогих материалов.

Специалист отметил, что незаконному проникновению наиболее подвержены квартиры на первом, втором и последнем этажах. Кроме того, нужно обратить внимание на примыкающие окна, балконы квартир и подъездные козырьки. Начальник охраны посоветовал оборудовать окна решетками, а также установить датчики, реагирующие на разбитие стекла.

В свою очередь, эксперт в области комплексной безопасности Петр Фефелов добавил, что немаловажную роль играют соседи и то, насколько с ними хорошие отношения.

"Может ли во двор войти кто угодно или территория огорожена. Если подъезд оборудован дверью с кодовым замком и стоит камера, то это является для грабителей препятствием", – пояснил Фефелов.

Эксперты призвали россиян не публиковать информацию о долгом отсутствии в соцсетях. Злоумышленники могут и воспользоваться сведениями и проникнуть в квартиру.

Ранее Генеральный директор компании "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков объяснил, как распознать домушника в костюме курьера. По словам эксперта, защитить себя и чужое имущество можно в том случае, если начать задавать курьеру наводящие вопросы. Если сотрудник службы доставки настоящий, он должен знать номер квартиры клиента или код домофона.

