Эксперт рассказал, как защитить квартиру от взлома во время майских праздников

09:10
Фото: depositphotos/deyangeorgiev2
Директор по маркетингу компании Delta Системы безопасности Валерий Ушков дал советы на тему защиты жилища в период длинных майских каникул. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, квартирные кражи в праздники учащаются, поскольку жильцы уезжают за город или из страны. Длительное отсутствие хозяев является привлекательным фактором для злоумышленников.
Для защиты имущества Ушков посоветовал озаботиться установкой качественной двери и замков, а также решеток на окнах – если речь идет о квартирах первого и второго этажей. Кроме того, можно установить в квартире охранный комплекс.
При отъезде из города не следует пользоваться геометками при публикациях в соцсетях – так воры могут узнать о свободной квартире. Также имеет смысл заранее освободить почтовый ящик от корреспонденции и рекламы, чтобы не создавать видимость заброшенности жилища.
Валерий Ушков отметил, что в 58% случаев злоумышленники взламывают замок входной двери. Отжатие двери или дверной коробки происходит в 21% случаев, а третий по популярности способ – проникновение через окно (8% случаев).
В программе лояльности "Город" для держателей карты "Тройка" ранее провели опрос, который показал – большая часть россиян не была готова к продолжительным майским праздникам. 70% респондентов заявили, что не будут менять свои изначальные планы.
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