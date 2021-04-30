Москвичам напомнили о необходимости перекрывать газ перед отъездом на праздники

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Москвичам, которые решили провести майские выходные вне дома, перед отъездом нужно перекрыть краны на газовых приборах. Об этом сообщили в телеграм-канале АО "Мосгаз".
Уточняется, что столичные газовики призвали быть внимательнее и перекрывать только газовые краны, находящиеся на газовых приборах и на опуске перед ними.
"Закрытие кранов на общедомовых газовых стояках приведет к отключению всех потребителей газа на данном стояке", – рассказали специалисты.
На это стоит обратить внимание жителям первых этажей, у кого может быть установлен общедомовой газовый кран. Перекрыв его, они не только оставят соседей без газа, но и могут создать аварийную ситуацию.
В столице во время майских праздников газовики продолжат работу в усиленном режиме. Аварийные службы будут дежурить круглосуточно, сервисная служба Мосгаза работает без выходных с 08:00 до 20:00, служба обращений "Одно окно" будет вести очный прием граждан, а также обработку писем по электронной почте coo@mos-gaz.ru 4, 5, 6 и 7 мая.
Ранее генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина предупредила о мошенниках, посещающих квартиры под видом проверки газовых труб и плит. По ее словам, во время визита они якобы могут обнаружить утечку, которую предлагают сразу устранить за деньги.
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