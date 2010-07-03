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Безопасность

30 сентября, 15:45

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Как отличить сотрудников Мосгаза от аферистов

Без шанса на развод. Как отличить сотрудников Мосгаза от аферистов
происшествия безопасность истории

В столице задержали 27 человек, которых подозревают в продаже горожанам газового оборудования по завышенным ценам. По версии правоохранителей, они действовали под видом работников отдела утилизации или сотрудников отдела оценки спецслужбы. Рассказываем, как не попасться на уловки аферистов.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Плиту нужно срочно заменить!

Правоохранители задержали в Москве группировку из 27 человек, которых подозревают в продаже жителям многоквартирных домов газовых плит по завышенным ценам. По предварительным данным, от их действий пострадали более 20 горожан. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Как правило, жертвами становились пожилые или одинокие люди.

"Представляясь работниками отдела утилизации или сотрудниками отдела оценки специализированной службы, злоумышленники обходили квартиры и убеждали жильцов в том, что их газовые плиты имеют дефекты и им необходима замена", – пояснила Волк.

Далее они предлагали помощь в приобретении оборудования и сбывали газовые плиты за 30 тысяч рублей при их закупочной стоимости в 7-8 тысяч рублей.
Ирина Волк
официальный представитель МВД

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Пятерых из 27 задержанных заключили под стражу, с остальных взяли подписку о невыезде.

Сотрудники полиции провели 20 обысков в складских, офисных и жилых помещениях, которые принадлежали фигурантам дела. На одном из складов, по словам Волк, обнаружено 270 единиц крупной бытовой техники.

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Не доверяй, а проверяй

В Мосгазе попросили жителей столицы быть осторожными, чтобы не столкнуться с лжегазовиками, и напомнили, как отличить мошенника от специалиста.

"Сотрудники Мосгаза одеты в форму темно-синего цвета со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. Прежде чем пригласить работника в квартиру, необходимо попросить его предъявить удостоверение со специальной голограммой", – отметили в организации.

В удостоверении сотрудника Мосгаза обязательно должны быть:
  • фотография сотрудника;
  • номер сотрудника, его фамилия, имя и отчество;
  • название управления и должность сотрудника;
  • герб Москвы;
  • фирменный логотип АО "МОСГАЗ";
  • фирменная голограмма;
  • срок действия удостоверения;
  • печать АО "МОСГАЗ".

Если у вас появились сомнения в личности сотрудника или же он оказывает психологическое давление: настойчиво предлагает приобрести оборудование или же торопит с принятием решения, – то позвоните по номеру 104 или в службу ВДГО по вашему округу. Номера можно найти на сайте Мосгаза.

Кроме того, специалисты никогда не ходят на проверки вдвоем, во время работ не предлагают и не оказывают дополнительных платных услуг, а также не приходят без предупреждения. О проведении планового и внепланового техобслуживания жильцов информируют заранее несколькими способами: вывешивают объявления на домах, кладут уведомления в почтовый ящик или же звонят лично. Более того, график проверки можно найти на сайте организации.

Также следует внимательно изучить документы, прежде чем их подписать, а лучше всего проконсультироваться со своими родными или же соседями, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

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Соболева Илона

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