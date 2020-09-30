В столице задержали мошенников, продающих оборудование под видом газовщиков

30 сентября, 14:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве задержали 27 мошенников, которые убеждали москвичей покупать газовое оборудование по завышенным ценам. Об этом говорится на портале "МВД Медиа".
Отмечается, что в Московском регионе действовала группа лиц, участники которой осуществляли противоправную деятельность в отношении пенсионеров и одиноких граждан. "Представляясь работниками отдела утилизации или сотрудниками отдела оценки специализированной службы, злоумышленники обходили квартиры и убеждали жильцов в том, что их газовые плиты имеют дефекты и им необходима замена", – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мошенники, по данным стражей порядка, предлагали помощь в покупке оборудования, а также сбывали людям газовые плиты за 30 тысяч рублей (их закупочная стоимость составляла до 8 тысяч рублей).
В Мосгазе попросили жителей столицы быть осторожными, чтобы не столкнуться с лжегазовиками. "Сотрудники Мосгаза одеты в форму темно-синего цвета со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. Прежде чем пригласить работника в квартиру, необходимо попросить его предъявить удостоверение со специальной голограммой", – отметили в организации.
Обратиться за консультацией в Мосгаз горожане могут по номеру 104. Так, найти график внеплановой проверки можно на сайте организации.
Ранее говорилось, что в Москве проводится внеплановая проверка газового оборудования.
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