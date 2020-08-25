В "Единой России" предложили подключать россиян к газу за счет "Газпрома"

Фото: TASS/ZUMA/Steve Taylor
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что в партии предлагают возложить на "Газпром" подготовительные и монтажные работы по подключению домовладений к газу. Турчак заметил, что бесплатное подключение граждан к газовой сети – это "сложившаяся мировая практика".
По его словам, затраты "Газпрома" будут компенсированы через предоставление мер государственной поддержки. Среди таких мер могут быть льготы по налогу на добычу полезных ископаемых, выпуск бессрочных облигаций, передает ТАСС.
Также "Единая Россия" предложила разработать и утвердить федеральный проект газификации и газоснабжения регионов РФ на период до 2030 года. В частности, в рамках проекта в каждом регионе должен быть определен единый оператор газификации, ответственный за прокладку газа к домовладениям.
С 1 августа в РФ повысили цены на газ для населения. Так, для Московской, Воронежской, Волгоградской и Белгородской областям тысяча кубометров обойдется в 3921 рубль, для Ивановской, Владимирской и Ленинградской областей цена составит 3871 рубль.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: