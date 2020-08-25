В "Единой России" предложили подключать россиян к газу за счет "Газпрома"

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Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что в партии предлагают возложить на "Газпром" подготовительные и монтажные работы по подключению домовладений к газу. Турчак заметил, что бесплатное подключение граждан к газовой сети – это "сложившаяся мировая практика".

По его словам, затраты "Газпрома" будут компенсированы через предоставление мер государственной поддержки. Среди таких мер могут быть льготы по налогу на добычу полезных ископаемых, выпуск бессрочных облигаций, передает ТАСС.

Также "Единая Россия" предложила разработать и утвердить федеральный проект газификации и газоснабжения регионов РФ на период до 2030 года. В частности, в рамках проекта в каждом регионе должен быть определен единый оператор газификации, ответственный за прокладку газа к домовладениям.

С 1 августа в РФ повысили цены на газ для населения. Так, для Московской, Воронежской, Волгоградской и Белгородской областям тысяча кубометров обойдется в 3921 рубль, для Ивановской, Владимирской и Ленинградской областей цена составит 3871 рубль.