Газификацию РФ связали с ухудшением позиций "Газпрома" в Европе

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Требование Владимира Путина ускорить процесс газификации в России, прежде всего, связано с тем, что на основном экспортном рынке Европы ухудшилась позиция "Газпрома".
Такое мнение в разговоре с "Вечерней Москвой" высказал аналитик компании "Финам" Алексея Калачева. По его словам, это связано с падением цен на сырье из-за кризиса.
"Это приводит к тому, что появляются более выгодные для европейцев конкуренты, готовые экспортировать топливо по более низким ценам, чем мы", – сказал он.
Так, основными конкурентами "Газпрома" являются компании, предлагающие сжиженный газ (СПГ). В этой связи необходимо создание устойчивости в отечественной газовой индустрии.
"И как раз ускоренная газификация – это расширение внутреннего рынка потребителей, и для самой компании этот процесс очень важен", – сказал эксперт.
Путин ранее поручил правительству решить проблему недостаточной газификации страны. Президент подчеркнул, что подключение к газораспределительным сетям должно происходить без привлечения средств граждан.
"Интервью": Игорь Баранов – о газификации Московской области
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