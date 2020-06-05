Газификацию РФ связали с ухудшением позиций "Газпрома" в Европе

Фото: TASS//PIXSELL/PA Images/Igor Kralj

Требование Владимира Путина ускорить процесс газификации в России, прежде всего, связано с тем, что на основном экспортном рынке Европы ухудшилась позиция "Газпрома".

Такое мнение в разговоре с "Вечерней Москвой" высказал аналитик компании "Финам" Алексея Калачева. По его словам, это связано с падением цен на сырье из-за кризиса.

"Это приводит к тому, что появляются более выгодные для европейцев конкуренты, готовые экспортировать топливо по более низким ценам, чем мы", – сказал он.

Так, основными конкурентами "Газпрома" являются компании, предлагающие сжиженный газ (СПГ). В этой связи необходимо создание устойчивости в отечественной газовой индустрии.

"И как раз ускоренная газификация – это расширение внутреннего рынка потребителей, и для самой компании этот процесс очень важен", – сказал эксперт.

Путин ранее поручил правительству решить проблему недостаточной газификации страны. Президент подчеркнул, что подключение к газораспределительным сетям должно происходить без привлечения средств граждан.