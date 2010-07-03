С начала года в Подмосковье газифицировали 18 населенных пунктов

Фото: пресс-служба АО "Мособлгаз"

С начала 2019 года сотрудники "Мособлгаза" построили и сдали в эксплуатацию около 53 километров газовых сетей. Подключить свои дома к газу теперь могут 2,5 тысячи человек в 18 населенных пунктах Подмосковья.

Как уточнили в пресс-службе "Мособлгаза", уже сейчас есть все условия для подключения к системе газоснабжения домов в поселках Большое Руново и Зеленоградский, в деревнях Дулепово и Дор, Гармониха и Семеновская. "Все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком", – подчеркнули в компании. По губернаторской программе газификации до конца года планируют подвести газ в 50 населенных пунктов региона. Это позволит подключить к газу дома более чем десяти тысяч жителей области, уточнил глава АО "Мособлгаз" Дмитрий Голубков.

Список населенных пунктов, которые включены в губернаторскую программу газификации на 2019 год, опубликован на официальном сайте газовой компании.

С 2013 года в рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" было построено свыше двух тысяч километров новых газораспределительных сетей. Специалисты "Мособлгаза" газифицировали около 400 населенных пунктов, в которых проживает примерно 200 тысяч человек.