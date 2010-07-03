В Минэнерго предложили расширить льготы для бизнеса

Минэнерго подготовило проект постановления, который расширяет категорию льготников, подключаемых к газу по сниженным ценам. Об этом сообщает газета "Известия".
Сейчас к льготной категории потребителей относится малый бизнес, если его оборудование расходует не более 15 кубометров газа в час. Речь идет о небольших магазинах, кафе и офисах. Новый проект предлагает увеличить до 42 кубов максимальный часовой расход голубого топлива для льготников. Тогда в их число попадут и крупные магазины, рестораны и пекарни.
Сами газовики отнеслись к инициативе Минэнерго с настороженностью. Они не исключили, что реализация проекта приведет к росту расходов, что, в свою очередь, скажется на тарифах для населения и может затормозить программы газификации регионов.
Как пояснили в "Мособлгазе", если проект постановления примут, выпадающие доходы ГРО значительно вырастут. "При этом источником компенсации станут средства спецнадбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по сетям. Ранее эти средства шли на реализацию региональных программ газификации", – подчеркнули в газовой компании. В результате объемы финансирования региональных программ сократятся, отметили в "Мособлгазе".
В компании предложили ввести дополнительные компенсационные механизмы для газовиков, в частности, повысив предельный уровень спецнадбавки. Тогда денег хватит и на строительство сетей, и на подключение, уточнили в "Мособлгазе". Однако, как заявил гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, в этом случае для населения тарифы на голубое топливо вырастут на 3–5%. По мнению эксперта, сэкономить газовики могут не за счет простых потребителей, а путем снижения административных барьеров и, как следствие, затрат на саму процедуру подключения к газу.
Ранее сообщалось, что в России ужесточили наказание за кражу электричества. Выросли штрафы за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Теперь физическим лицам придется заплатить за повторное нарушение от 15 до 30 тысяч рублей, а юридическим – 200–300 тысяч рублей. При этом должностных лиц могут отстранить от трудовой деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить штраф от 80 до 200 тысяч. Закон вступил в силу 9 июня 2019 года.
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