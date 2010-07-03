Путин поручил "Газпрому" подготовить предложения по ускорению газификации страны

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Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой поручил подготовить предложения по ускорению газификации России, передает ТАСС.

"Подготовьте, пожалуйста, предложения компании "Газпром" по увеличению темпов газификации внутри страны, с тем чтобы мы могли синхронизировать эту работу и с правительством, и с регионами Российской Федерации", – сказал Путин Миллеру.

Ранее сообщалось, что долги за газ населения России перед "Газпромом" достигли 37,9 миллиарда рублей. За год задолженность увеличилась более чем на 7,8 миллиарда рублей.

Среди регионов-должников лидируют Чечня и Дагестан (13,291 миллиарда рублей и 9,033 миллиарда рублей соответственно).