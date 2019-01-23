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16:53

Около 38 млрд рублей задолжали "Газпрому" потребители газа в России

экономика

16:53

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Долги за газ населения РФ перед "Газпромом" достигли 37,9 миллиарда рублей. За год задолженность увеличилась более чем на 7,8 миллиарда рублей, сообщает портал News.ru.

Среди регионов-должников лидируют Чечня и Дагестан (13,291 миллиарда рублей и 9,033 миллиарда рублей соответственно). Далее следуют Тверская область, Пермский и Краснодарский края. Среди юридических лиц больше всего должников в Московской области.

Накануне сообщалось, что генеральная прокуратура РФ готова поддержать "Газпром межрегионгаз" в судебном споре о списании долгов жителей Чечни за газ. Дело в том, что Заводской районный суд Грозного обязал газовую компанию списать задолженность в размере 9 миллиардов рублей. По словам властей региона, в республике не пользовались газом "вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже".

экономика

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