Генпрокуратура сочла списание долгов за газ жителям Чечни необоснованным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Генеральная прокуратура РФ готова поддержать "Газпром межрегионгаз" в судебном споре о списании долгов жителей Чечни за газ.
В надзорном ведомстве сообщили ТАСС, что иск региональной прокуратуры не был обоснован, так как задолженность "подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания". Организована служебная проверка.
О том, что Заводской районный суд Грозного обязал газовую компанию списать задолженность в размере 9 миллиардов рублей, сообщалось 17 января. "Газпром" уже подал апелляционную жалобу на решение суда.
"Реальное истечение сроков исковой давности судом не исследовалось. Более того, учет задолженности как реальной к взысканию или безнадежной не влияет на прекращение обязательств и не влияет на возможность предъявления исковых требований о взыскании такой задолженности", – заявил зампредседателя правления ПАО "Газпром" Валерий Голубев. По его словам, оплачивать коммунальные ресурсы – общая обязанность населения страны.
Ранее представитель правительства Чечни Джамбулат Умаров прокомментировал ситуацию. Он заявил, что регион не пользовался газом "вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже". Сумма долга сформировалась с января 2007 года по октябрь 2015 года.
Примеру Чечни хотят последовать депутаты в Чувашии и Смоленской области. Кроме того, член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал по примеру Чечни списать невозвратные долги за коммунальные услуги со всех россиян.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.