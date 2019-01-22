Генпрокуратура сочла списание долгов за газ жителям Чечни необоснованным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Генеральная прокуратура РФ готова поддержать "Газпром межрегионгаз" в судебном споре о списании долгов жителей Чечни за газ.

В надзорном ведомстве сообщили ТАСС, что иск региональной прокуратуры не был обоснован, так как задолженность "подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания". Организована служебная проверка.

О том, что Заводской районный суд Грозного обязал газовую компанию списать задолженность в размере 9 миллиардов рублей, сообщалось 17 января. "Газпром" уже подал апелляционную жалобу на решение суда.

"Реальное истечение сроков исковой давности судом не исследовалось. Более того, учет задолженности как реальной к взысканию или безнадежной не влияет на прекращение обязательств и не влияет на возможность предъявления исковых требований о взыскании такой задолженности", – заявил зампредседателя правления ПАО "Газпром" Валерий Голубев. По его словам, оплачивать коммунальные ресурсы – общая обязанность населения страны.

Ранее представитель правительства Чечни Джамбулат Умаров прокомментировал ситуацию. Он заявил, что регион не пользовался газом "вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже". Сумма долга сформировалась с января 2007 года по октябрь 2015 года.

Примеру Чечни хотят последовать депутаты в Чувашии и Смоленской области. Кроме того, член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал по примеру Чечни списать невозвратные долги за коммунальные услуги со всех россиян.