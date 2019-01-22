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08:29

В правительстве Чечни объяснили списание долгов за газ

общество

08:29

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Представитель правительства Чечни Джамбулат Умаров прокомментировал списание долгов жителей республики за газ.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" он заявил, что Чечня не пользовалась газом "вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже". Министр подчеркнул, что народ не должен платить за газ, который не поступал им в 90-е годы.

О том, что суд обязал "Газпром межрегионгаз Грозный" списать задолженность, сообщалось на официальном сайте прокуратуры региона. В надзорном ведомстве отметили, что долги являются "безнадежными к взысканию". Кроме того, требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность.

Примеру Чечни хотят последовать депутаты в Чувашии и Смоленской области. Кроме того, член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал по примеру Чечни списать невозвратные долги за коммунальные услуги со всех россиян.

общество

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