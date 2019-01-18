Смоленские депутаты по примеру Чечни попросили списать долги за газ

Депутаты Смоленской областной думы предложили прокуратуре подать в суд иск о списании задолженности по платежам за газ с жителей региона. Об этом депутат Андрей Шапошников написал на своей странице в Facebook.
Ведомству рекомендовали ознакомиться с опытом прокуратуры Чечни, добившейся списания с жителей долга в девять миллиардов рублей. Шапошников отметил, что по Конституции все граждане и регионы равны между собой. "Единство правоприменительной практики никто не отменял", – подчеркнул парламентарий.
Шапошников добавил, что инициатива представителей Смоленской области позволит на деле проверить конституционные принципы.
Ранее суд Грозного обязал местное отделение компании "Газпром" списать задолженность жителей за газ, поскольку из-за истечения сроков давности она стала "безнадежной к взысканию".
В республиканской прокуратуре отметили, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность.
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