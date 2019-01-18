Жителям Чечни списали долги за газ на сумму 9 млрд рублей

В Грозном местное отделение "Газпрома" обязали списать долги населения за газ на девять миллиардов рублей. Решение принял суд Грозного, удовлетворив иск прокуратуры.
Суд счел, что "Газпром межрегионгаз Грозный" не исполнил требования законодательства и не составил документы, которые нужны для списания задолженности населения, говорится на сайте прокуратуры Чеченской республики.
В прокуратуре отметили, что требования оплатить долги за газ могли спровоцировать протестные выступления населения.
Ранее глава республики Рамзан Кадыров заявил, что достичь более ощутимых успехов в развитии Чечни можно при условии выделения большего объема средств из федерального бюджета. Он отметил, что российское правительство сократило федеральную целевую программу в Чечне.
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