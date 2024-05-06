Си Цзиньпин напомнил, что Китай не создавал украинский кризис

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Китай не создавал украинский кризис, а также не является его стороной. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Все это время Китай энергично работал над содействием мирным переговорам", – цитирует его РИА Новости.

Си Цзиньпин указал, что позиция КНР и ее роль получили признание международного сообщества. Китай, продолжил он, готов поддерживать контакты с соответствующими сторонами.

Глава КНР прибыл в Париж с визитом 5 мая. Макрон планировал обсудить с Си Цзиньпином перемирие на время проведения Олимпийских игр. Речь идет о временном прекращении огня во всех текущих конфликтах, в том числе на Украине.