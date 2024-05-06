Собянин: в Нагатинском Затоне в конце года откроют производство электросудов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новая судостроительная верфь в столичном районе Нагатинский Затон должна начать работу в конце 2024 года, заявил Сергей Собянин.

"Электрические речные суда в Москве получили ажиотажный спрос со стороны москвичей и туристов. Это говорит о том, что программа развития речного судоходства, регулярного речного судоходства востребована", – заявил он в ходе осмотра строительства производства на Судостроительной улице, напротив Южного речного вокзала.

По его словам, завод будет выпускать современные электросуда различных размеров. В год будет выпускаться около 20 кораблей, добавил мэр. Открытие предприятия, подчеркнул Собянин, позволит не только закрыть потребность в регулярных судах на Москве-реке, но и в дальнейшем заместить все суда на водной артерии. Кроме того, градоначальник надеется, что столичные суда будут востребованы и на других водоемах и реках РФ.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы напомнили, что верфь площадью в 23 тысячи квадратных метров начали строить в октябре 2023 года. Здесь появятся не только производство полного цикла и конструкторское бюро, но и пункты отстоя с площадкой для обслуживания и возможностью ремонта судов. Строительство одного судна будет занимать около 270 дней.

Ранее стало известно, что с 1 мая пассажиры столичных электросудов смогут оплачивать свои поездки по сезонным тарифам. В будние дни их стоимость составит 150 рублей, как и в 2023 году, но в выходные и праздничные дни – 300 рублей.