Диетолог Будаковская рассказала о свойствах пяти модных продуктов

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Диетолог, гастроэнтеролог Алина Будаковская рассказала о свойствах копченых перепелиных яиц, черных макарон, чипсов из ламинарии, ферментированного чеснока и комбучи. Об этом сообщает "Доктор 24".

По словам врача, в перепелиных яйцах содержатся белки, холин (вещество для профилактики ожирения печени) и лецитин, укрепляющий сосуды и помогающий справляться с повышенным давлением. Однако копчение делает пользу этого продукта спорной, поскольку во время этого процесса образуются канцерогены, повышающие риск развития рака желудка, сказала она.

Черные макароны – продукт из черного риса, который содержит много витаминов и минералов, продолжила диетолог. Также макароны могут изготавливать из пшеницы и добавлять чернила каракатицы, повышающие клеточный иммунитет. Но при термической обработке польза такого продукта почти исчезает, подчеркнула Будаковская.

По поводу чипсов из ламинарии врач сказала, что водоросли содержат много йода, который участвует во всех обменных процессах, нормализует работу щитовидной железы и укрепляет иммунитет. Но чипсы нужно выбирать правильно, указала специалист. С ее слов, продукт должен быть создан из сушеной ламинарии, а не жариться в масле, потому что термическая обработка разрушает йод.

Ферментированный чеснок практически на 60% превосходит обычный по пользе для иммунитета, ЖКТ, сосудов, профилактике диабета и ожирения, указала Будаковская и добавила, что такой эффект дает именно ферментация.

В заключение специалист рассказала, что комбуча – это напиток, изготовленный из чайного гриба, который является пробиотиком и содержит живые бактерии. В нем также есть витамины и микроэлементы, но его вкус оценит не каждый человек, предупредила диетолог.

Ранее шеф-бармен Данил Работягов назвал лучший весенний витаминный коктейль. С его слов, он называется "Нет авитаминозу". Для его приготовления понадобится 10–15 граммов корня имбиря, около 50 миллилитров любого варенья, 100 миллилитров апельсинового фреша и по 50 миллилитров сока лайма (или лимона) и ананаса, а также лед и газированная вода.