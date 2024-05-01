Шеф-бармен Работягов назвал лучший весенний витаминный коктейль

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Насыщенный по вкусу и при этом очень полезный коктейль легко можно приготовить дома, рассказал Москве 24 шеф-бармен Данил Работягов.

Он отметил, что этот коктейль так и называется – "Нет авитоминозу". Для приготовления понадобится 10–15 граммов корня имбиря, около 50 миллилитров любого варенья, 100 миллилитров апельсинового фреша и по 50 миллилитров сока лайма (или лимона) и ананаса.

"Плюс нужен лед и любая газированная вода – чтобы добавить их по вкусу", – пояснил шеф-бармен.



Данил Работягов шеф-бармен В большой стакан, около 300–400 миллилитров, надо нарезать тонкими слайсами имбирь. Затем добавить варенье. Оно может быть малиновое, клубничное, из красной или черной смородины – в целом любое.

Далее нужно взять толкушку и хорошенько все помять, чтобы имбирь дал сок. Получится концентрат варенья с имбирем. В него надо добавить апельсиновый фрэш и лаймовый (либо лимонный), а также сок ананаса. В идеале он тоже должен быть свежевыжатым, но можно взять и обычный либо добавить ананасовое пюре, отметил Работягов.

После этого получившуюся массу нужно вылить в шейкер или в банку с плотной крышкой, добавить лед по вкусу и хорошо смешать. Затем перелить смесь в большой стакан, долить его до краев любой газированной водой, все перемешать ложкой. Витаминный коктейль можно украсить дольками апельсина или ананаса, заключил шеф-бармен.

Ранее шеф-повар Святослав Спиваков рассказал, как приготовить соус, который спасет любой шашлык. Для него понадобятся два томата, один болгарский перец, головка репчатого лука, 100 граммов томатной пасты, 100 граммов воды, 10 граммов соли, 20 граммов сахара, 5 миллилитров 9% уксуса и 10 граммов зелени – укропа и петрушки.