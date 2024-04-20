Шеф-повар Спиваков назвал соус, который спасет любой шашлык

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Простой в приготовлении томатный соус прекрасно дополнит любой шашлык, рассказал Москве 24 шеф-повар Святослав Спиваков.

По его словам, для этого нужно взять два томата, один болгарский перец, головку репчатого лука, 100 граммов томатной пасты, 100 граммов воды, 10 граммов соли, 20 граммов сахара и 5 миллилитров 9% уксуса.

"Также понадобится 10 граммов зелени – укропа и петрушки", – перечислил шеф-повар.



Святослав Спиваков шеф-повар Лук, томаты и болгарский перец нужно мелко нарубить и пассеровать в небольшом количестве растительного масла до полуготовности. Затем добавить томатную пасту и после этого пассеровать овощи еще две-три минуты.

Далее в блюдо надо добавить воду, специи, уксус. Все перемешать, довести массу до кипения и сразу снять с огня, пояснил Спиваков. В завершение соус нужно дополнить мелконарубленной зеленью.

"Для пикантности и остроты рекомендую добавить в соус молотый черный перец, а также чеснок или перец чили", – заключил шеф-повар.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль предупредила о том, что шашлыки не стоит есть с хлебом и молочными продуктами. Плюс нежелательно сочетать жаренное на углях мясо с другими жирными продуктами, например с салом или с майонезными соусами. По ее словам, все это будет утяжелять пищу и удлинять пищеварительный процесс.