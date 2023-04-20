Врач назвала продукты, с которыми опасно сочетать шашлык

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Шашлык не стоит сочетать с хлебом и другими жирными продуктами, а также с молочными коктейлями и сладким алкоголем. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Специалист пояснила, что далеко не все продукты, которые обычно присутствуют на пикнике, можно есть вместе с жареным на углях мясом.

"Не стоит есть шашлык с хлебом, с молочными продуктами. Это, например, молочные коктейли или молоко с добавлением ароматизаторов, которое сейчас очень распространено. Плюс нежелательно сочетать его с другими жирными продуктами, например с салом или с майонезными соусами. Это все то, что будет утяжелять пищу и удлинять пищеварительный процесс", – пояснила эксперт.



Анжелика Дюваль врач-диетолог Шашлык переваривается достаточно долго, и если мы будем дополнять его другими видами продуктов, которые с ним не сочетаются, то мы получим очень неприятную тяжесть в животе, метеоризм, газообразование и сонное, вялое состояние.

Также не рекомендуется запивать шашлык алкоголем с большим содержанием сахара. "Сладкие вина, сладкие газированные алкогольные напитки будут провоцировать брожение, и это однозначно приведет к неприятным ощущениям, отрыжке, метеоризму", – указала Дюваль.

Специалист посоветовала отдать предпочтение продуктам, которые будут улучшать переваривание тяжелой пищи. "Прежде всего это свежая зелень и овощи, особенно томаты. В помидорах содержатся кислоты, которые будут помогать расщеплять шашлык. Еще очень хорошо есть квашеную капусту. Также стимулировать пищеварение будут горчица и хрен", – рассказала диетолог.



Анжелика Дюваль врач-диетолог Если мы говорим о соусах, которые лучше всего использовать, то это, например, томатный. Его желательно приготовить самостоятельно, тогда он не будет содержать каких-то химических ингредиентов. То есть это просто взбитые томаты без шкурки с различными специями, которые можно менять в зависимости от вкусовых предпочтений.

"Алкоголь же лучше, по возможности, вообще не пить. Но если мы его выбираем, то это должны быть либо сухие вина, либо это крепкий алкоголь в виде, например, той же перцовки, потому что она содержит в себе острый перец. Это тоже будет стимулировать пищеварение", – заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что за год стоимость "шашлычного набора" увеличилась на 8%. Подорожание во многом произошло из-за роста цен на мангал – в этом году он стал дороже на 34%. Отмечается, что мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг в 2023 году обойдутся россиянам примерно в 2,2 тысячи рублей.

