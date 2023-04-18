"Шашлычный набор" подорожал в России

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Набор для шашлыка подорожал в России на 8% по сравнению с прошлым годом, сообщает газета "Известия".

Средний чек на мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг составит порядка 2,2 тысячи рублей. Продажи в натуральном выражении подскочили на 19%.

По информации газеты, сумма возросла отчасти из-за роста цен на мангалы. За год они подорожали на 34%, или 838 рублей. При этом стоимость остальных составляющих "шашлычного набора" упала. К примеру, готовое для жарки на мангале мясо стало дешевле в стоимости на 5%, а набор шампуров подешевел на 4%.

Специалисты "Платформа ОФД" отмечают, что в этом году подскочили продажи "шашлычного набора" из-за хорошей погоды в центральной части страны.

В марте сообщалось, что розничная стоимость овощей из "борщевого набора" снизилась в течение последних полутора месяцев. В частности, цены на морковь и картофель упали на 40 и 20% соответственно. Цены на мясо упали после короткого периода роста цен, связанного с шашлычным сезоном.

Темпы роста цен в России остаются высокими последние несколько месяцев. По мнению банковских аналитиков, по итогам августа они составят 6,4% в годовом выражении.