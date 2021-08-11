Россиянам рассказали, на сколько вырастут цены в августе

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Темпы роста цен в России по итогам августа составят 6,4% в годовом выражении. К таким выводам пришли банковские аналитики, опрошенные РИА Новости.
Эксперты считают, что сезонное снижение стоимости овощей и фруктов может замедлить инфляцию в августе, однако большую роль сыграют растущие цены на бензин и непродовольственные товары, а также ограничения, действующие в сфере международного туризма.
Как отметил старший экономист "ВТБ Капитала" Александр Исаков, в августе также может начаться нормализация ценовой конъюнктуры на стройматериалы и автомобили.
"Также ожидается, что за снижением остроты роста цен в этих сегментах уже в августе начнется нормализация ценовой конъюнктуры в проблемных сегментах непродовольственных товаров. Кроме того, ожидаем, что следом за снижением остроты роста цен в этих сегментах уже в августе начнется нормализация ценовой конъюнктуры в проблемных сегментах непродовольственных товаров – стройматериалах и автомобилях", – считает эксперт.
В свою очередь, главный экономист "Альфа-банка" Наталья Орлова считает, что в непродовольственном сегменте все же сохранится повышенная инфляция. Этому, по словам эксперта, поспособствуют повышенные инфляционные ожидания, а также возможное повышение цен на канцтовары. Она также добавила, что цены на продукты продолжат расти, например, на мясо.
Ранее россиян предупредили о возможном подорожании кофе осенью. По словам гендиректора Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаза Чантурии, это связано с неурожаем в Бразилии, который привел к значительному росту биржевых цен, а также с повышением стоимости фрахта, в некоторых случаях в 3–4 раза.
Цены на АЗС растут быстрее инфляции – Росстат
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