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Экономика

15:36

Россиян предупредили о возможном подорожании кофе осенью

экономика

Фото: ТАСС/CARMEN JASPERSEN/DPA

Российские торговые сети осенью, вероятно, пересмотрят цены на кофе в сторону их повышения. Таким мнением с РИА Новости поделился гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

"Могу сказать, что потребители экономсегмента если и увидят повышение цен, то оно будет незначительным, умеренное повышение увидят потребители среднего ценового сегмента, тогда как цена на премиальную продукцию повысится заметно", – отметил глава ассоциации.

Он объяснил, что это связано с неурожаем в Бразилии, который привел к значительному росту биржевых цен, а также с повышением стоимости фрахта, в некоторых случаях в 3–4 раза.

Кроме того, Чантурия подчеркнул, что с подобной ситуацией мир сталкивался еще десять лет назад: тогда цены на кофе были довольно высокими, однако затем начался тренд на их снижение. Это привело к тому, что себестоимость выращивания кофейных зерен была выше уровней, по которым они продавались. Теперь же цены возвращаются к адекватному состоянию, позволяющему покрывать расходы на производство.

27 июля цены на кофейные зерна сорта арабика побили рекорд 2014 года. Согласно данным нью-йоркской биржи ICE Futures, стоимость фьючерсов выросла до 2 долларов.

Эксперты полагают, что это связано с засухой в Бразилии, а также проблемами с поставками зерен из Вьетнама и Колумбии.

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