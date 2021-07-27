Биржевые цены на арабику обновили максимум 2014 года

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27 июля цены на кофейные зерна сорта арабика обновили максимум. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Согласно данным нью-йоркской биржи ICE Futures, стоимость фьючерсов выросла до 2 долларов. В последний раз такой показатель фиксировали в 2014 году.

Эксперты предполагают, что повышение цен на кофе связано с сильнейшей засухой, которая случилась в Бразилии. Кроме того, на стоимость оказали влияние проблемы с поставками из Вьетнама и Колумбии.

Ранее россиян предупредили о сокращении поставок индийского чая – производители не смогут поставить необходимый объем продукции из-за COVID-19.

В таком случае отечественным и зарубежным компаниям придется покупать продукцию у других производителей, например в Кении и Шри-Ланке.