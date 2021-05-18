Россиян предупредили о сокращении поставок индийского чая

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В сентябре 2021 года розничные магазины в РФ могут столкнуться с резким сокращением поставок индийского чая – производители не смогут поставить необходимый объем продукции из-за COVID-19. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что в таком случае отечественным и зарубежным компаниям придется покупать продукцию у других производителей, например в Кении и Шри-Ланке.

Как отметил гендиректор "Росчайкофе" Рамаз Чантурия, Индия занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом, а также на протяжении последних двух недель в стране фиксируют ежедневный прирост свыше 300 тысяч новых случаев инфицирования.

Сбор урожая в Индии начинается в апреле – мае, пик сезона приходится на июнь – август, отметил Чантурия. При этом уже в настоящее время свыше 90 чайных плантаций в регионе Ассам, который является основным производственным штатом Индии, сообщили о случаях заражений коронавирусной инфекцией у сотрудников. Поэтому страна вводит ограничения для их допуска на эту работу.

В свою очередь, глава Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев отметил, что у РФ фактически нет своего производства чая из-за климатических особенностей. Если на мировых рынках его цена будет увеличиваться, то страна не сможет решить эту проблему только за счет своего ресурса, уточнил он.

Хотя власти РФ могут субсидировать деятельность импортеров, тогда растущую стоимость чая в стране можно будет притормозить, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с индийским премьер-министром Нарендру Моди, в ходе которых сообщил ему о решении оказать Индии экстренную гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19.

Уточняется, что в Индию бортами МЧС доставят более 22 тонн необходимых средств, в том числе 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов, 150 медицинских мониторов, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких и 20 единиц оборудования для выработки кислорода.