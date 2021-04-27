В ВОЗ рассказали об опасности "индийского" штамма коронавируса

Фото: AP Photos/Rafiq Maqbool

Мутации нового штамма коронавируса из Индии говорят о его большой заразности и устойчивости к выработанным антителам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Всемирной организации здравоохранения.

В Индии выявили новые варианты вируса, включая B.1.617. Это вариант с мутациями E484Q и L452R, обнаруженный в пробах, которые были собраны 1 декабря 2020 года. Изучение данных мутаций продолжается, уточнили в ВОЗ.

Предварительные результаты исследований, по оценкам экспертов, демонстрируют, что мутация L452R может оказать влияние на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, тогда как E484Q может привести к нейтрализации антител. Антитела, выработанные у переболевшего коронавирусом человека, не помогут в борьбе с новым вариантом.

По оценкам ВОЗ, пока неизвестно, что повлияло на мутации вируса в Индии, однако есть вероятность, что одним из факторов стало проведение массовых мероприятий, усиливших его распространение, а также смягчение антиковидных мер в стране.

Минздрав Индии ранее заявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией в стране. При этом специалисты уточнили, что штаммы обнаружены в недостаточном количестве, чтобы связать их появление с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах государства.

Тем временем американские исследователи из Бостонской детской больницы установили, как мутации коронавируса в "британском", "южноафриканском" и "бразильском" вариантах влияют на его заразность.

Специалисты обнаружили, что мутация D614G делает шип более стабильным по сравнению с исходным вирусом SARS-CoV-2.