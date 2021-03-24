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Общество

11:47

Новый штамм коронавируса обнаружили в Индии

за рубежом общество

Фото: AP Photo/Rajanish Kakade

Минздрав Индии заявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

При этом специалисты уточнили, что штаммы обнаружены в недостаточном количестве, чтобы связать их появление с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах Индии.

В стране выявлено 11 734 058 случаев коронавируса. Индия занимает третье место в мире (после США и Бразилии) по количеству заразившихся инфекцией и четвертое место по числу летальных исходов (после США, Бразилии и Мексики).

Ранее американские исследователи из Бостонской детской больницы установили, как мутации коронавируса в "британском", "южноафриканском" и "бразильском" вариантах влияют на его заразность.

Специалисты обнаружили, что мутация D614G делает шип более стабильным по сравнению с исходным вирусом SARS-CoV-2.

Специалист рассказал, что отечественные вакцины от COVID-19 различаются принципом действия

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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