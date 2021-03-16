В Минске спрогнозировали вероятность появления "белорусского" штамма коронавируса

16:10
Фото: AP/Francisco Seco
В Минске оценили вероятность появления "белорусского" штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии в Белоруссии Елена Гасич отметила, что "белорусский" штамм коронавируса может появиться с высокой вероятностью.
В качестве аналогии она привела ситуацию с вирусами гепатита В и С.
"Как показали данные эволюционного анализа, в стране в результате длительной циркуляции сформировались "белорусские" варианты этих вирусов. Несмотря на то что коронавирус значительно менее изменчив, чем ВИЧ, высока вероятность появления "белорусского" варианта и этого возбудителя", – сказала Гасич.
Она добавила, что одна из составляющих работы сотрудников РНПЦ – отслеживание происходящих с вирусами изменений.
Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса обнаружили на северо-западе Франции. По предварительным данным, новый вариант не опаснее первоначального.
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