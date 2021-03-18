Ученые рассказали, почему новые штаммы коронавируса более заразны

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Американские исследователи из Бостонской детской больницы установили, как мутации коронавируса в "британском", "южноафриканском" и "бразильском" вариантах влияют на его заразность. Об этом сообщает портал Medical Xpress.
Специалисты обнаружили, что мутация D614G делает шип более стабильным по сравнению с исходным вирусом SARS-CoV-2.
"В итоге более функциональные шипы доступны для связывания с рецепторами ACE2 наших клеток, что делает вирус более заразным", – говорится в публикации.
Уточняется, что в исходном коронавирусе S-белки сначала связывались с рецептором ACE2, а потом быстро меняли форму, сворачивались сами по себе, что позволяло вирусу сливать свою мембрану с мембранами клеток человека и проникать внутрь. Однако, по мнению ученых, шипы иногда преждевременно меняли форму и распадались, прежде чем вирус связывался с клетками. Это одновременно замедляло распространение вируса, но изменение формы также затрудняло работу иммунной системы.
В мутантных шипах исследователи установили, что мутация D614G не только стабилизирует белок-шип, но и заставляет его слабее связываться с рецептором АСЕ2.
"В вариантах D614G у вас может быть 90% функциональных, поэтому, даже если они не связываются так же хорошо, вероятность того, что у вас будет инфекция, выше", – отметили ученые.
По их словам, для эффективности модернизированные вакцины, созданные на основе белка-шипа коронавируса, (Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson. – Прим. ред.) должны включать код его мутантного варианта.
Ранее ученые заявили, что люди с медленным темпом ходьбы больше подвержены риску смерти от коронавируса. Так, во время наблюдений специалисты изучили показатели свыше 412 тысяч человек из биобанка Великобритании. В выборке была база медицинских и генных данных около 500 тысяч граждан государства в возрасте от 40 до 69 лет.
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