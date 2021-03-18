Движение ограничили на юго-западе Москвы из-за закрытия участка метро

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

11:12

Ученые рассказали, почему новые штаммы коронавируса более заразны

наука

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Американские исследователи из Бостонской детской больницы установили, как мутации коронавируса в "британском", "южноафриканском" и "бразильском" вариантах влияют на его заразность. Об этом сообщает портал Medical Xpress.

Специалисты обнаружили, что мутация D614G делает шип более стабильным по сравнению с исходным вирусом SARS-CoV-2.

"В итоге более функциональные шипы доступны для связывания с рецепторами ACE2 наших клеток, что делает вирус более заразным", – говорится в публикации.

Уточняется, что в исходном коронавирусе S-белки сначала связывались с рецептором ACE2, а потом быстро меняли форму, сворачивались сами по себе, что позволяло вирусу сливать свою мембрану с мембранами клеток человека и проникать внутрь. Однако, по мнению ученых, шипы иногда преждевременно меняли форму и распадались, прежде чем вирус связывался с клетками. Это одновременно замедляло распространение вируса, но изменение формы также затрудняло работу иммунной системы.

В мутантных шипах исследователи установили, что мутация D614G не только стабилизирует белок-шип, но и заставляет его слабее связываться с рецептором АСЕ2.

"В вариантах D614G у вас может быть 90% функциональных, поэтому, даже если они не связываются так же хорошо, вероятность того, что у вас будет инфекция, выше", – отметили ученые.

По их словам, для эффективности модернизированные вакцины, созданные на основе белка-шипа коронавируса, (Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson. – Прим. ред.) должны включать код его мутантного варианта.

Ранее ученые заявили, что люди с медленным темпом ходьбы больше подвержены риску смерти от коронавируса. Так, во время наблюдений специалисты изучили показатели свыше 412 тысяч человек из биобанка Великобритании. В выборке была база медицинских и генных данных около 500 тысяч граждан государства в возрасте от 40 до 69 лет.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать