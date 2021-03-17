Ученые нашли фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 почти в 4 раза

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ученые заявили, что люди с медленным темпом ходьбы больше подвержены риску смерти от коронавируса. Об этом сообщает News.ru.
Во время наблюдений специалисты изучили показатели свыше 412 тысяч человек из биобанка Великобритании. В выборке была база медицинских и генных данных около 500 тысяч граждан государства в возрасте от 40 до 69 лет.
В ходе экспериментов ученые установили связь между заболеваемостью COVID-19, весом и темпом ходьбы. Согласно выводам, люди, часто выбирающие медленный темп ходьбы, умирали после инфицирования коронавирусом в 3,75 раза чаще. Такой была разница с теми, кто привык передвигаться быстрее.
У людей с нормальным весом и медленным шагом риск развития тяжелой формы вируса был в 2,5 раза выше, чем у людей с лишним весом, но быстрым шагом.
Как считают эксперты, взаимосвязь можно объяснить более здоровой сердечно-сосудистой системой у лиц, двигающихся в быстром темпе. Тем не менее точной причины закономерности пока нет.
Ранее эксперт объяснил, почему полные люди чаще заражаются коронавирусом. Врач-терапевт Андрей Кондрахин отметил, что страдающие ожирением предрасположены к заболеваниям легких и верхних дыхательных путей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: