Ученые нашли фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 почти в 4 раза

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Ученые заявили, что люди с медленным темпом ходьбы больше подвержены риску смерти от коронавируса. Об этом сообщает News.ru.

Во время наблюдений специалисты изучили показатели свыше 412 тысяч человек из биобанка Великобритании. В выборке была база медицинских и генных данных около 500 тысяч граждан государства в возрасте от 40 до 69 лет.

В ходе экспериментов ученые установили связь между заболеваемостью COVID-19, весом и темпом ходьбы. Согласно выводам, люди, часто выбирающие медленный темп ходьбы, умирали после инфицирования коронавирусом в 3,75 раза чаще. Такой была разница с теми, кто привык передвигаться быстрее.

У людей с нормальным весом и медленным шагом риск развития тяжелой формы вируса был в 2,5 раза выше, чем у людей с лишним весом, но быстрым шагом.

Как считают эксперты, взаимосвязь можно объяснить более здоровой сердечно-сосудистой системой у лиц, двигающихся в быстром темпе. Тем не менее точной причины закономерности пока нет.

Ранее эксперт объяснил, почему полные люди чаще заражаются коронавирусом. Врач-терапевт Андрей Кондрахин отметил, что страдающие ожирением предрасположены к заболеваниям легких и верхних дыхательных путей.