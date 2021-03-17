Московские врачи вылечили от коронавируса более 924 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице выздоровели еще 1 595 пациентов от COVID-19, сообщает Оперативный штаб.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 924 494. В Москве выявлен 1 201 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 687 человек", – говорится в сообщении.

В Оперштабе добавили, что за прошедшие 24 часа в столице скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее отметила роль цифровых технологий в борьбе с коронавирусом в столице. Приложение "Ньюс2", по ее словам, выступает электронным ассистентом врача и позволяет оперативно корректировать лечение для пациентов с COVID-19.

