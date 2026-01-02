Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 12:49

Транспорт

Поезд Деда Мороза прибыл в столицу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Поезд Деда Мороза прибыл на Киевский вокзал в Москву. В городе он пробудет 2 дня, сообщает ТАСС.

Для первых гостей провели праздничную программу, в ходе которой зимний волшебник и его труппа поздравили москвичей с Новым годом, станцевали с детьми и спели новогодние песни.

Вагон "Снежной Королевы" открыт для всех желающих. По билетам ребята могут посетить два вида программы, уточняли ранее в РЖД.

Первая программа предполагает участие в квесте в вагоне "Сказочная деревня", общение с Дедом Морозом и Снегурочкой в вагоне-резиденции, получение сладкого подарка и чаепитие в вагоне-буфете "Бабушки Зимы". В рамках второй программы можно посетить кукольный спектакль "Волшебная книга сказок. Проделки Снежной королевы" в вагоне "Кукольный театр", по окончании которого детям вручат сладкий подарок.

Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов рассказал, что поезд отправился с Дальнего Востока и проехал уже свыше 15 тысяч километров, побывав в 70 российских городах. Состав посетили более 2 миллионов гостей.

По его словам, билеты на поезд разбирают очень быстро, в некоторых городах – буквально за несколько минут, поэтому в будущем планируется рассмотреть вопрос об увеличении числа вагонов для свободного посещения.

В этом сезоне, продолжил Пегов, к составу впервые присоединили вагон-электростанцию, который позволяет более эффективно питать оборудование состава, включая новогодние гирлянды.

Путешествие Деда Мороза началось 19 ноября 2025 года во Владивостоке и завершится 11 января 2026-го в Великом Устюге. Всего он проедет более 20 тысяч километров.

Поезд Деда Мороза является совместным проектом Вологодской области и РЖД. Впервые состав отправился в путь 5 декабря 2021-го.

Историки назвали настоящее отчество Деда Мороза

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика