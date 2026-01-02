Поезд Деда Мороза прибыл в столицу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Поезд Деда Мороза прибыл на Киевский вокзал в Москву. В городе он пробудет 2 дня, сообщает ТАСС.

Для первых гостей провели праздничную программу, в ходе которой зимний волшебник и его труппа поздравили москвичей с Новым годом, станцевали с детьми и спели новогодние песни.

Вагон "Снежной Королевы" открыт для всех желающих. По билетам ребята могут посетить два вида программы, уточняли ранее в РЖД.

Первая программа предполагает участие в квесте в вагоне "Сказочная деревня", общение с Дедом Морозом и Снегурочкой в вагоне-резиденции, получение сладкого подарка и чаепитие в вагоне-буфете "Бабушки Зимы". В рамках второй программы можно посетить кукольный спектакль "Волшебная книга сказок. Проделки Снежной королевы" в вагоне "Кукольный театр", по окончании которого детям вручат сладкий подарок.

Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов рассказал, что поезд отправился с Дальнего Востока и проехал уже свыше 15 тысяч километров, побывав в 70 российских городах. Состав посетили более 2 миллионов гостей.

По его словам, билеты на поезд разбирают очень быстро, в некоторых городах – буквально за несколько минут, поэтому в будущем планируется рассмотреть вопрос об увеличении числа вагонов для свободного посещения.

В этом сезоне, продолжил Пегов, к составу впервые присоединили вагон-электростанцию, который позволяет более эффективно питать оборудование состава, включая новогодние гирлянды.

Путешествие Деда Мороза началось 19 ноября 2025 года во Владивостоке и завершится 11 января 2026-го в Великом Устюге. Всего он проедет более 20 тысяч километров.

Поезд Деда Мороза является совместным проектом Вологодской области и РЖД. Впервые состав отправился в путь 5 декабря 2021-го.