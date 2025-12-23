Володин призвал депутатов Госдумы брать пример с Деда Мороза

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Депутаты должны чувствовать свою ответственность и брать пример с Деда Мороза, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

"Он (Дед Мороз. – Прим. ред.) радость нес, подарки приносил, он не мог быть беззаботным. Если Дед Мороз пришел бы без подарков, то это не Дед Мороз. Вот мы должны всегда с вами понимать это и чувствовать ответственность", – приводит слова Володина ТАСС.

По его словам, депутаты должны решать проблемы, находить способы и пути решения вопросов, которые волнуют граждан.

Ранее сообщалось, что более 50% представителей молодежи хотели бы отправлять письма Деду Морозу. Также опрос показал, что 26% респондентов 25–34 лет надеются вновь вместе с семьей смотреть "Иронию судьбы".

Вместе с тем аналитики выяснили, что встреча старого Нового года помогает россиянам продлить праздничное настроение. Эта традиция популярна у 35% граждан страны.