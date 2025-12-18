Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 16:02

Общество

Более 50% представителей молодежи хотели бы отправлять письма Деду Морозу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

54% опрошенных представителей молодежи в России хотели бы вновь писать новогодние письма Деду Морозу, как делали это в своем детстве. Такие результаты показало совместное исследование сервиса доставки "Купер" и исследовательской компании "ОнИн".

Также опрос показал, что у людей в возрасте от 35 до 44 лет есть сильная тяга к творчеству – 29% из них хотели бы делать бумажные флажки и гирлянды своими руками. 26% респондентов 25–34 лет, в свою очередь, признались, что хотели бы вновь вместе с семьей смотреть "Иронию судьбы".

При этом 48% участников опроса всех возрастов продолжают смотреть любимые новогодние фильмы, поддерживая праздничные традиции. 36% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет поддерживают новогоднее настроение при помощи открытия подарков в определенное время. 16% респондентов 25–34 лет делают фотосессии в праздничном стиле, а еще 19% граждан старше 55 лет звонят родственникам и друзьям.

Вместе с тем аналитики выяснили, что встреча Старого Нового года помогает россиянам продлить праздничное настроение. Эта традиция популярна у 35% граждан страны. В частности, ее соблюдают 39% москвичей, 31% жителей Петербурга и 33% опрошенных из Екатеринбурга.

Исследование также показало, что 68% респондентов 25–34 лет хотят встретить Новый год в кругу семьи, 19% опрошенных представителей молодежи планируют отметить праздник в компании друзей. Треть граждан старшего поколения в этот день предпочитает пересматривать новогодние фильмы и телепередачи.

Ранее аналитики выяснили, что 72% россиян предпочитают готовить салат оливье с колбасой. Варианты с курицей, креветкой или говядиной выбирают только 18% граждан страны. При этом праздничный стол ассоциируется у опрошенных с зеленым горошком, корнишонами, вареной колбасой, майонезом, селедкой и крабовыми палочками.

Читайте также


общество

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика