Более 50% представителей молодежи хотели бы отправлять письма Деду Морозу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

54% опрошенных представителей молодежи в России хотели бы вновь писать новогодние письма Деду Морозу, как делали это в своем детстве. Такие результаты показало совместное исследование сервиса доставки "Купер" и исследовательской компании "ОнИн".

Также опрос показал, что у людей в возрасте от 35 до 44 лет есть сильная тяга к творчеству – 29% из них хотели бы делать бумажные флажки и гирлянды своими руками. 26% респондентов 25–34 лет, в свою очередь, признались, что хотели бы вновь вместе с семьей смотреть "Иронию судьбы".

При этом 48% участников опроса всех возрастов продолжают смотреть любимые новогодние фильмы, поддерживая праздничные традиции. 36% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет поддерживают новогоднее настроение при помощи открытия подарков в определенное время. 16% респондентов 25–34 лет делают фотосессии в праздничном стиле, а еще 19% граждан старше 55 лет звонят родственникам и друзьям.

Вместе с тем аналитики выяснили, что встреча Старого Нового года помогает россиянам продлить праздничное настроение. Эта традиция популярна у 35% граждан страны. В частности, ее соблюдают 39% москвичей, 31% жителей Петербурга и 33% опрошенных из Екатеринбурга.

Исследование также показало, что 68% респондентов 25–34 лет хотят встретить Новый год в кругу семьи, 19% опрошенных представителей молодежи планируют отметить праздник в компании друзей. Треть граждан старшего поколения в этот день предпочитает пересматривать новогодние фильмы и телепередачи.



Ранее аналитики выяснили, что 72% россиян предпочитают готовить салат оливье с колбасой. Варианты с курицей, креветкой или говядиной выбирают только 18% граждан страны. При этом праздничный стол ассоциируется у опрошенных с зеленым горошком, корнишонами, вареной колбасой, майонезом, селедкой и крабовыми палочками.

