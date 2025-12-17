Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 22:27

Общество

Около 70% россиян предпочитают готовить салат оливье с колбасой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Около 70% опрошенных россиян предпочитают готовить салат оливье с колбасой, сказано в исследовании сети гипермаркетов "Окей".

От традиционного рецепта не хотят отказываться 72% респондентов. Варианты с курицей, креветкой или говядиной выбирают только 18% россиян.

Праздничный стол ассоциируется у граждан с зеленым горошком, корнишонами, вареной колбасой, майонезом, селедкой и крабовыми палочками. Кроме того, эти продукты формируют основу меню из года в год. В данный список также входят курица и утка, последнюю в качестве основного горячего блюда выбирают чаще всего.

В то же время 34% опрошенных не хотят проводить много времени у плиты в предновогодние дни. Это подтверждается данными аналитиков гипермаркета – с начала декабря на 30% выросли продажи готовых ингредиентов для салатов, таких как очищенная свекла и картофель в вакуумной упаковке, а также фасованная морковь.

Помимо этого, по сравнению с декабрем 2024 года на 15% увеличился спрос на сельдь в формате филе и нарезки. Треть россиян отмечают, что покупают филе кусочками для приготовления селедки под шубой, поскольку хотят сэкономить время.

Также к середине декабря на 15% увеличились продажи готовых закусок и запеченной птицы, а 40% продаж в категории готовой еды формируют салаты. Спрос, в том числе, растет на традиционные новогодние салаты: на салат оливье он увеличился на 34%, на винегрет – на 23%, на "мимозу" с горбушей – 21%, а на селедку под шубой – на 17%.

Ранее стало известно, что 30% опрошенных молодых россиян не желают учиться готовить по семейным рецептам, а предпочитают просто употреблять их. Каждый пятый вообще не проявляет интереса к кулинарному наследию семьи.

Каждый десятый россиянин заявил, что причиной является потеря связи между поколениями, а еще почти столько же считают, что интерес к домашней кухне снижается из-за обилия кафе и ресторанов.

Читайте также


общество

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика