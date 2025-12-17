Около 70% россиян предпочитают готовить салат оливье с колбасой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Около 70% опрошенных россиян предпочитают готовить салат оливье с колбасой, сказано в исследовании сети гипермаркетов "Окей".

От традиционного рецепта не хотят отказываться 72% респондентов. Варианты с курицей, креветкой или говядиной выбирают только 18% россиян.

Праздничный стол ассоциируется у граждан с зеленым горошком, корнишонами, вареной колбасой, майонезом, селедкой и крабовыми палочками. Кроме того, эти продукты формируют основу меню из года в год. В данный список также входят курица и утка, последнюю в качестве основного горячего блюда выбирают чаще всего.

В то же время 34% опрошенных не хотят проводить много времени у плиты в предновогодние дни. Это подтверждается данными аналитиков гипермаркета – с начала декабря на 30% выросли продажи готовых ингредиентов для салатов, таких как очищенная свекла и картофель в вакуумной упаковке, а также фасованная морковь.

Помимо этого, по сравнению с декабрем 2024 года на 15% увеличился спрос на сельдь в формате филе и нарезки. Треть россиян отмечают, что покупают филе кусочками для приготовления селедки под шубой, поскольку хотят сэкономить время.

Также к середине декабря на 15% увеличились продажи готовых закусок и запеченной птицы, а 40% продаж в категории готовой еды формируют салаты. Спрос, в том числе, растет на традиционные новогодние салаты: на салат оливье он увеличился на 34%, на винегрет – на 23%, на "мимозу" с горбушей – 21%, а на селедку под шубой – на 17%.

Ранее стало известно, что 30% опрошенных молодых россиян не желают учиться готовить по семейным рецептам, а предпочитают просто употреблять их. Каждый пятый вообще не проявляет интереса к кулинарному наследию семьи.

Каждый десятый россиянин заявил, что причиной является потеря связи между поколениями, а еще почти столько же считают, что интерес к домашней кухне снижается из-за обилия кафе и ресторанов.

