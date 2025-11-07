Эксперт ретейла Карпов выступил против запрета на продажу готовой еды в супермаркетах

В Госдуме разработали законопроект о запрете продажи готовой еды в продуктовых магазинах, а также товаров со сроком годности менее 24 часов. По мнению депутатов, это убережет покупателей от отравлений и других неблагоприятных последствий. Насколько целесообразны подобные меры, разбиралась Москва 24.

"Это абсолютно недопустимо"

Депутат Госдумы Сергей Миронов вместе с другими членами партии "Справедливая Россия" предложил установить ряд ограничений для розничной торговли. В частности, ввести запрет на приготовление и фасовку кулинарной продукции непосредственно в супермаркетах и продажу товаров, срок годности которых истекает в ближайшие 24 часа.





Сергей Миронов депутат фракции "Справедливая Россия" Приготовление выпечки, салатов, десертов может происходить прямо в магазине. Говоря по-простому, прямо "не отходя от кассы". Торговые сети могут закупать продукцию кулинарии и у сторонних поставщиков, но обычно фасуется вся эта "готовая еда" прямо в магазине перед выкладкой на прилавок, что абсолютно недопустимо.

По мнению Миронова, готовка еды в торговых залах создает риски для здоровья покупателей, так как нередко происходят отравления из-за несоблюдения санитарных норм. Также в производство такой продукции часто попадают товары с истекающим сроком годности, а условия хранения не всегда соответствуют требованиям.

Для подтверждения в пояснительной записке к законопроекту приведена статистика Роспотребнадзора об отравлениях готовой едой из супермаркетов и других торговых точек. К примеру, в июле 2025 года за помощью после покупки таких блюд обратились 12 жителей Томска, у которых впоследствии нашли сальмонеллез. Кроме того, в октябре 2025 года от массового отравления пострадали 145 жителей Улан-Удэ.

"Следует отметить, что действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормы Российской Федерации формально допускают хранение и реализацию готовой кулинарной продукции в открытом виде на соответствующих прилавках и витринах. Вместе с тем практика показывает, что такие условия могут способствовать повышенному риску микробиологического загрязнения пищевых продуктов и, как следствие, увеличению случаев острых кишечных инфекций среди населения", – сказано в пояснительной записке.

Ранее россиян предупредили, что делать в случае отравления едой из доставки. По словам юриста Екатерины Нечаевой, потребитель имеет право на компенсацию. Для этого необходимо зафиксировать факт отравления, обратившись в медучреждение, где врачи должны установить причину. Если такая возможность отсутствует, следует провести экспертизу остатков пищи или посуды из-под блюд.

Важными доказательствами также являются электронные чеки и скриншоты переписки с сервисом. Собрав все подтверждения, следует напрямую обратиться к компании-доставщику. Как правило, организации предпочитают урегулировать конфликт и выплатить компенсацию в досудебном порядке, подчеркнула Нечаева.

"Нужен индивидуальный подход"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов рассказал Москве 24, что предложенные меры выглядят достаточно спорными.

"Запрет на продажу товара за 24 часа до истечения срока годности не имеет смысла, поскольку некоторая продукция имеет маленький срок годности (те же 24 часа) и ее реализуют в течение дня", – отметил специалист.





Андрей Карпов председатель правления РАЭРР Что касается запрета на приготовление еды, сами торговые сети обсуждают усиление мер, которые позволят лучше следить за стерильностью и внешним видом персонала. Это крупные игроки с большими объемами производства, поэтому вместе с ростом может увеличиваться и количество инцидентов, в которых ретейлеры не заинтересованы. Поэтому они самостоятельно стремятся максимально снизить риски.

Также Карпов опроверг утверждения о том, что приготовление еды в магазинах создано специально для переработки просроченной продукции с полок.

"Это отдельное направление бизнеса, и для него закупается специальное сырье. Крупные игроки рынка, обороты которых исчисляются триллионами рублей, не заинтересованы в подобных махинациях, так как репутационные и финансовые потери от скандалов многократно превышают возможную экономию. Ранее случаи нарушений могли иметь место среди недобросовестных небольших точек, но в организованном ритейле такая практика отсутствует", – объяснил Карпов.

При этом врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что магазины обычно закладывают запас по сроку годности продуктов. При этом снижение цены на те товары, у которых он подходит к концу, делает их более доступными.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Вопрос о готовой еде также требует раздельного рассмотрения. Скоропортящиеся продукты, такие как салаты с майонезом, которые хранятся несколько часов, а также роллы или блюда с рисом действительно несут риски. В них образуется благоприятная среда для размножения бактерий, потому что они влажные. При этом в сухом плове они будут размножаться медленнее.

Также стоит осторожно относиться к нарезанным фруктам, которые выделяют сок и тем самым создают благоприятную среду для бактерий, добавила специалист.

"Если говорить о запрете фасовки и изготовления еды в торговых залах – все зависит от конкретных условий. Крупные сети с собственными чистыми кухнями и сотрудниками с санитарными книжками следят за репутацией, в то время как в небольших точках правила часто нарушаются – например, используют одну ложку для фасовки разных продуктов", – предупредила врач.

Что касается отравлений, тяжелые последствия может вызвать ботулотоксин, который развивается в консервах или плохо промытых овощах и грибах. Его симптомы можно спутать с инсультом, и, пока врачи будут оказывать первую помощь при этом состоянии, это приведет к потере времени и летальным исходам. Также тяжелыми являются отравления морепродуктами (устрицы, мидии) и рыбой.

"Отравления, вызванные, например, некоторыми видами кишечной палочки, для здорового человека могут пройти относительно легко. Но для ребенка или пожилого это опасно быстрым обезвоживанием и серьезными осложнениями, что иногда заканчивается летальными случаями", – отметила эксперт.

Она посоветовала покупать готовую еду в зарекомендовавших себя торговых сетях. Не стоит приобретать пищу в непроверенных магазинах, особенно если видно, что холодильник старый, плохо закрывается или давно не мылся. Насторожить должны и "странные акции", когда лишь один-два товара из всей линейки уценены при нормальном сроке годности. Это может означать, что они хранились с нарушением температурного режима или их роняли, заключила Соломатина.

