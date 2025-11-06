В ГД внесут проект о запрете приготовления и фасовки еды в магазинах

Фото: depositphotos/SarkisSeysian

Депутаты от партии "Справедливая Россия" совместно с лидером фракции Сергеем Мироновым планируют направить на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается запретить приготовление и фасовку еды (выпечка, салаты, десерты) в магазинах. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

Авторы документа предлагают внести изменения в закон "Об основах госрегулирования торговой деятельности в России". По словам депутатов, в последнее время в магазинах становится популярной практика совмещения продажи товаров и кулинарной продукции, которую или изготавливает сама торговая точка, или приобретает у поставщиков и фасует. Однако, по их мнению, подобные действия могут повлечь риски для здоровья покупателей.

Также авторы законопроекта считают, что нужно ввести запрет на продажу продуктов, срок годности которых истечет через 24 часа. Помимо этого, они предлагают сделать так, чтобы розничная стоимость товара не была выше цен поставщика более чем на 15%. Именно поэтому магазины будут обязаны указывать на ценниках себестоимость продукции.

Кроме того, в Думе предложили ограничить продажу товаров, которая выпускается самим магазином. Такой продукции должно быть не более 25% от всего ассортимента. Авторы законопроекта также считают необходимым обязать торговые точки выставлять на прилавки не менее 25% товаров региональных компаний.

В случае принятия данных мер в стране удастся устранить вышеуказанные негативные последствия торговли, ограничить необоснованный рост цен и защитить права граждан, в том числе малоимущих.

Ранее в заготовках шашлыка в российских магазинах были найдены микроорганизмы, попавшие туда на производстве. Была проверена продукция ООО "Филье Проперти", ООО "Мираторг-Курск", ООО "Мираторг-Брянск" и сети гипермаркетов "О'кей" с собственным производством.

Исследования показали, что во всех образцах шашлыка присутствовал показатель КМАФАнМ (количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов), превышение допустимых норм которого свидетельствует о недостаточной тепловой обработке продукта, нарушении санитарно-гигиенического режима производства, правил транспортировки и хранения.

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин заявил, что решить проблему с продажей некачественной продукции помогут только усиление ответственности и контроля за производством и хранением товара в магазинах.

