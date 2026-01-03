Собянин: Пушкинская набережная стала комфортнее после благоустройства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пушкинская набережная в Москве стала еще комфортнее после благоустройства. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что в ходе работ специалисты расширили проход вдоль Крымского моста, а также возвели 6 павильонов вдоль реки. Они напоминают пришвартовавшийся круизный лайнер с верхними палубами-площадками.

Набережную оформили в стиле работ советского художника-монументалиста Александра Дейнеки, творчество которого воспевало индустриализацию, спорт и авиацию. Это, по словам градоначальника, те темы, которым был посвящен Парк Горького в момент своего основания. Благодаря этому в обновленной территории прослеживается связь времен и поколений.

Один из павильонов, подчеркнул Собянин, имеет на крыше 12 плафонов. Они напоминают мозаичные картины Дейнеки на станции метро "Маяковская".

Кроме того, в рамках благоустройства сделали 2 масштабных панно по нереализованным эскизам художника – "Танец" и "Физкультурники". Оба выполнены из арт-бетона с применением особой технологии нанесения красок.

Еще там появились 2 скульптурные композиции в стиле 1930-х годов. Это двусторонние медальоны с 4 точными копиями барельефов, расположенных на станции метро "Парк культуры".

До 31 января на Пушкинской набережной в 9 оборудованных шале работают праздничные ярмарки. Для москвичей и туристов подготовили также зону с керлингом и хоккеем, активные игры и аттракцион-карусель. Для тех, кто хочет отдохнуть, на набережной есть зона отдыха. Там можно согреться чаем, попробовать новогодние угощения и послушать музыку, указал глава города.

В 2025 году столичные парки посетили более 250 миллионов человек. Это на 73 миллиона больше, чем в 2024-м. В них также проходили проекты "Парковые выходные", "Спорт в парках", "Спортивные выходные", "Мой спортивный район" и фестивали "Сады и огороды" и "Парковая симфония".