30 декабря, 16:56

Город

Свыше тысячи столичных дворов обновлено в 2025 году на средства от платных парковок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве за 2025 год обновили более тысячи дворов за счет средств, полученных от уличных платных парковок. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Отмечается, что все деньги от оплаты парковок направляют на благоустройство придомовых территорий. В начале года префектуры получили для этого более 10 миллиардов рублей авансом. Больше всего дворов были улучшены на западе, юго-западе и юге столицы.

В частности, там появились детские и спортивные площадки, обновлено покрытие дорог, отремонтированы асфальт и бордюры. Также установлены новые дорожные знаки, фонари, архитектурные элементы. Увидеть итоги улучшений москвичи могут на сайтах управ, зайдя в раздел "Благоустройство на средства от платных парковок".

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что у жителей города есть возможность самим решать, какие объекты будут обновлены сначала. Обратиться они могут к муниципальным депутатам своего района.

Ранее стало известно, что сотрудники комплекса городского хозяйства обновили более 1,3 тысячи улиц в Москве за два года в рамках новой программы. В 2025 году работы прошли почти на 700 улицах.

В ходе работ были заменены покрытия тротуаров и проезжей части, установлены остановочные павильоны, оборудованы новые фонари с энергоэффективными светильниками и опоры контрастного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах.

Кроме того, в этом году был создан единый пешеходный маршрут вдоль набережных Москвы-реки общей протяженностью 11,4 километра.

Собянин рассказал о дорожных улучшениях в Троицком и Новомосковском округах

городблагоустройство

