Собянин: сбит еще один беспилотник, летевший на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Глава города отметил, что на месте обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака на столицу началась вечером в субботу, 3 января. В настоящее время на подлете к городу сбиты 2 дрона.

Всего в ночь на 3 января российские силы ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских БПЛА самолетного типа над регионами страны. В частности, 12 аппаратов сбили над Крымом, 6 – над Краснодарским краем, 2 – над Ростовской областью, по 1 – над Адыгеей и акваторией Азовского моря.