Король Норвегии Харальд V госпитализирован в Испании

Фото: ТАСС/AP/Francisco Seco

Короля Норвегии Харальда V госпитализировали на испанском острове Тенерифе из-за инфекции и обезвоживания. Об этом сообщает издание Royal Central со ссылкой на заявление королевской семьи.

Уточняется, что 89-летний монарх чувствует себя хорошо. Его личный врач уже направляется в больницу, чтобы оказать содействие местным медицинским службам.

Ранее у короля Великобритании Карла III заметили налитый кровью глаз во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Представители Букингемского дворца заявили, что поводов для беспокойства о здоровье монарха нет.

Отмечалось, что субконъюнктивальное кровоизлияние может возникнуть случайно при кашле или чихании. Покраснение обычно уходит самостоятельно через неделю-две. Разрыв кровеносного сосуда не связан с онкологическим заболеванием монарха.