У короля Великобритании Карла III на политической встрече заметили наполненный кровью глаз

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Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном у короля Великобритании Карла III заметили налитый кровью глаз. Представители Букингемского дворца заявили, что поводов для беспокойстве о здоровье монарха нет, сообщает New York Post.

Субконъюнктивальное кровоизлияние может возникнуть случайно при кашле или чихании. Покраснение обычно уходит самостоятельно через неделю–две. Разрыв кровеносного сосуда не связан с онкологическим заболеванием монарха.

Приезд Макрона в Великобританию стал первым визитом главы страны Европейского Союза в Англию со времен выхода страны из политическо-экономического блока. Президент Франции выступил в обеих палатах британского парламента, а также проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о миграции, мерах защиты и инвестициях.

Ранее в королевской семье Англии разразился скандал между принцем Уильямом и королевой Камиллой. Пасынок потребовал от своей мачехи прекратить пить спиртное и пригрозил лишить ее привилегий после смерти Карла III. Алкоголизм Камиллы связывают с семейными проблемами и здоровьем мужа.