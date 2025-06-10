Daily Telegraph: неизлечимый рак Карла III не станет причиной его смерти

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Рак короля Великобритании Карла III неизлечим, но не станет причиной его смерти. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Daily Telegraph.

По данным издания, подобное мнение распространено среди приближенных монарха.

При этом отмечается, что Карл III, вероятно, не успеет пожить в Букингемском дворце, ремонт которого, как ожидается, закончат только через три года.

Также король больше не будет принимать участие в военных парадах верхом, пишет The Sunday Times. Планируется, что во время празднования официального дня рождения Его Величества Карл III вместе с королевой Камиллой воспользуются каретой для поездки от Букингемского дворца до плац-парада конной гвардии.

Рак у короля Великобритании выявили после операции на простате в феврале 2024 года. Монарх прошел курс лечения от недуга, но иногда вновь возвращался в больницу из-за побочных эффектов. В частности, такой случай произошел в конце марта 2025 года.

Позже Карл III выразил надежду, что уже миновал "самую трудную часть пути". Однако журналисты сомневаются в полной правдивости слов Карла III, который известен своей привычкой скрывать плохое самочувствие.