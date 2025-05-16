Британский король Карл III рассказал о своем самочувствии бизнесменам в Йоркшире

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Король Великобритании Карл III, который болеет онкологическим заболеванием, прокомментировал свое состояние во время встречи с бизнесменами в Йоркшире, сообщает "Радио 1".

"Мне хотелось бы думать, что я уже миновал самую трудную часть моего пути", – ответил он на вопрос одной из участниц беседы Сафины Хан.

При этом король поднял два больших пальца вверх, что обрадовало подданных. Но журналисты сомневаются в полной правдивости слов Карла III, который известен своей привычкой скрывать плохое самочувствие.

В феврале 2024 года у короля Великобритании выявили рак после операции на простате. Затем он прошел курс лечения от недуга, но иногда вновь возвращался в больницу из-за побочных эффектов. В частности, такой случай произошел в конце марта 2025 года.

Стало известно, что Карл III занял 238-е место в рейтинге самых богатых жителей Великобритании. Его состояние, по данным СМИ, оценивается в 640 миллионов фунтов стерлингов (850 миллионов долларов) – за год оно выросло на 30 миллионов фунтов.

