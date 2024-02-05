05 февраля, 21:12В мире
У короля Великобритании Карла III обнаружен рак
Фото: Maja Smiejkowska/Pool via AP
У короля Великобритании Карла III обнаружен рак, сообщается на официальном сайте Букингемского дворца.
Ранее Карла III выписали из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты. Однако речь идет не о раке простаты, следует из заявления.
"Во время недавней процедуры в больнице <...> была отмечена отдельная вызывающая беспокойство проблема. Последующие диагностические исследования выявили форму рака", – заявили во дворце.
В релизе указали, что глава государства приступил к лечению. На период курса процедур врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия, но король продолжит работать с официальными документами и исполнять государственные обязанности.
В середине января сообщалось, что королю потребовалось лечение в связи с увеличением простаты. Тогда подчеркивалось, что новообразование – доброкачественное.
Также в СМИ отмечалось, что Карл III собирается досрочно отречься от престола. По мнению бывшего дворецкого принцессы Дианы Пола Баррелла, 75-летний король сделает это в течение ближайшего десятилетия.
Он утверждает, что Карл разработал специальный план, согласно которому передаст бразды правления принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон.]
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