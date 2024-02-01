Стало известно о намерении короля Карла III отречься от престола

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Король Великобритании Карл III собирается досрочно отречься от престола, сообщает издание New York Post.

По мнению бывшего дворецкого принцессы Дианы Пола Баррелла, 75-летний король сделает это в течение ближайшего десятилетия. Он утверждает, что Карл разработал специальный план, согласно которому передаст бразды правления принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон.

"Королева никогда бы так не поступила, потому что она принадлежала к другому поколению, вся ее жизнь была построена вокруг того, чтобы быть монархом. Но король будет точно знать, что делать, вырвет страницу из книги принца Филиппа и скажет: "Я сделал достаточно". Он будет заниматься тем, чем захочет. Я думаю, что в стране появятся молодые король и королева", – заявил Баррелл.

Ранее сообщалось, что Карлу III проведут медицинскую процедуру. Королю потребовалось лечение в связи с увеличением простаты. Новообразование – доброкачественное, но на фоне этого король временно не будет исполнять публичные обязанности.

Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в 2023 году. Духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову суверена корону святого Эдуарда Исповедника. В честь мероприятия в стране провели артиллерийский салют.

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