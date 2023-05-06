Фото: TASS/АР/Niall Carson

Король Великобритании Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, передает ТАСС.

"В кульминационный момент двухчасовой церемонии духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову суверена корону святого Эдуарда Исповедника", – отмечается в сообщении.

Корону сделали в XVII веке из чистого золота. Она весит 2,2 килограмма. Кроме того, корона украшена более чем 400 драгоценными камнями и хранится в лондонском Тауэре по охраной.

Эту корону использовали для коронации все монархов Великобритании. Начало было положено Карлом II, который правил с 1630 по 1685.

"Надевая ее на голову монарха, архиепископ Кентерберийский произнес слова "Боже, храни короля", которые повторили все 2,2 тысячи гостей в аббатстве", – уточнили в сообщении.

В честь этого мероприятия в Британии состоялся артиллерийский салют, который проводят 400 военных из 13 разных точек королевства. Кроме того, с бортов кораблей ВСМ будет даны залпы в Лондоне, Белфасте, Кардифе, Эдинбурге.

На набережной Темзы и на плац-параде конной гвардии произведут салют из 62 залпов.

Ранее сообщалось, что коронация Карла III, которая пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, обойдется Великобритании в сумму от 50 до 100 миллионов фунтов стерлингов (63–125 миллионов долларов).

Мероприятия продлятся три дня, а понедельник, 8 мая, объявлен выходным.



Великобритания в ожидании коронации Карла III