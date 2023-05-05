Великобритания потратит до 125 млн долларов на коронацию Карла III – СМИ

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Коронация Карла III, которая пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, обойдется Великобритании в сумму от 50 до 100 миллионов фунтов стерлингов (63–125 миллионов долларов). Об этом пишет BBC со ссылкой на неофициальные данные.

В свою очередь, канал CNBC посчитал, что в переводе на текущие цены коронация Елизаветы II в 1953 году стоила 50 миллионов фунтов, а Георга VI в 1937 году – 24,8 миллиона фунтов. При этом на церемонии Карла III будут присутствовать около 2 тысяч человек, что в четыре раза меньше по сравнению с коронацией Елизаветы II.

Мероприятия продлятся три дня, а понедельник, 8 мая, объявлен выходным. Однако сам монарх, по данным СМИ, хотел провести недолгую и скромную церемонию.

Ранее сообщалось, что из-за коронации Карла III запрещены полеты дронов и самолетов над центром Лондона. Ограничения, введенные министерством транспорта Великобритании, по московскому времени будут действовать с 11:00 5 мая и до 23:00 6 мая.

Также известно, что Карл III не хочет жить в Букингемском дворце из-за несовременности резиденции. По мнению монарха, она не соответствует стандартам современного мира.

Очереди из желающих увидеть коронацию Карла III выстроились в Лондоне