Карл III не хочет жить в Букингемском дворце из-за несовременности резиденции – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Henry Nicholls

Британский король Карл III и его жена королева-консорт Камилла не хотят переезжать в Букингемский дворец, так как, по мнению монарха, он не соответствует стандартам современного мира. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

По словам источника, монарх вместе с супругой живет в вестминстерской резиденции Кларенс-хаус с 2003 года. Помимо этого, утверждает инсайдер, король считает нерациональным содержание Букингемского дворца.

До этого в СМИ поступала информация, согласно которой Карл III не сможет жить в резиденции монархов в течение пяти лет из-за ремонта, который оценивают в 369 миллионов фунтов стерлингов (413 миллионов долларов. – Прим. ред.). Отмечалось, что король, возможно, сделает дворец местом для работы.

Помимо этого, Times сообщало, что Карлу III комфортнее всего проживать в Кларенс-хаус, так как он не жалует Букингемский дворец. В то же время другой источник утверждает, что в монаршей резиденции не хочет жить именно супруга короля.

Ранее сообщалось, что Карл III пошутил на первой еженедельной аудиенции с премьером Великобритании Лиз Трасс. Король встретил главу британского правительства словами "Вы снова здесь?"

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